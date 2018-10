Emis Killa piace, il nuovo album "Supereroe" è il più venduto d'Italia

E’ il «Supereroe» di Emis Killa, come titola il nuovo album del rapper uscito il 12 ottobre, con 13 tracce e un fumetto che accompagna la versione fisica, con i suoi testi e i disegni della matita Marvel di Alessandro Vitti, a dominare la classifica Fimi/Jfk degli album più venduti della settimana che va dal 12 al 18 ottobre.

Un Supereroe che spodesta dalla vetta Alessandra Amoroso con il suo album «10», omaggio al suo debutto con Amici di Maria De Filippi proprio dieci anni fa, e la fa scivolare al secondo gradino. In terza posizione troviamo una new entry: i Subsonica con «8» come il numero di dischi pubblicati dal gruppo torinese tra il 1997 e oggi, otto come il numero mistico onnipresente a Castel del Monte, in Puglia, insolita cornice scelta per presentare il nuovo lavoro.

Otto come un moto infinito e ciclico presagio di quel ritorno alle atmosfere elettroniche anni '90 che pervadono molte delle 11 tracce, realizzate dopo due anni di percorsi singoli.

In risalita dall’ottava alla quarta posizione A star is born di Lady Gaga & Bradley Cooper, colonna sonora dell’omonimo film presentato a Venezia. Scende di un gradino e si ferma sul quinto, Love di Thegiornalisti. Dal terzo posto slittano al sesto i Dark Polo Gang con il loro Trap lovers. Peter Pan di

Ultimo rimane stabile in settima posizione, seguito da Sinatra di Gué Pequeno che perde due posti e si piazza sull'ottavo gradino. Chiudono la top ten i Tiromancino con Fino a qui, risaliti dall’undicesima posizione alla nona ed Eminem con Kamikaze rientrato nei primi dieci dal dodicesimo posto.

Tra i singoli più scaricati ci sono ancora i Maneskin con Torno a Casa, seguiti da Emis Killa con Fuoco e benzina e da Shallow di Lady Gaga & Bradley Cooper. Seguono i Dark Polo Gang con Cambiare adesso e Pablo (Remix) di Rvssian, Sfera Ebbasta, Rich The Kid, Moneybagg Yo, Lil Baby.

Per i vinili, in testa «8» dei Subsonica, seguiti da Nevermind dei Nirvana e da The dark side of the moon dei Pink Floyd. Quarto posto per A star is born di Lady Gaga & Bradley Cooper e quinto per Appetite for destruction dei Guns'n'Roses.

