Sinead O'Connor si converte all'Islam: "Orgogliosa di essere diventata musulmana"

La cantante irlandese Sinead O'Connor ha annunciato la sua conversione all’Islam, spiegando di aver cambiato il suo nome in Shuhadà Davitt.

L’artista 51enne ha pubblicato su Twitter nei giorni scorsi alcuni selfie in cui indossava l’hijab, oltre a un video in cui cantava l’adhan (sopra il video), ovvero la chiamata islamica alla preghiera.

L’annuncio ufficiale è arrivato sempre sul social network lo scorso 19 ottobre:

«Scrivo queste righe per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata una musulmana», si legge in un tweet, «questa è la naturale conclusione di qualsiasi viaggio teologico intelligente».

Nel 1992 Sinead O'Connor aveva già cambiato nome in Magda Davitt e aveva strappato pubblicamente una foto di papa Giovanni Paolo II durante una puntata del Saturday Night Live per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle accuse di abusi sessuali mosse ai preti cattolici in Irlanda. Negli ultimi anni la cantante aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, ammettendo anche di aver sofferto di depressione.

