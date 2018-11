S'intitola «Chances» il nuovo singolo che segna il ritorno dei Backstreet Boys.

Il brano anticipa l'album "Dna" in uscita il 25 gennaio. L’11 maggio poi il gruppo darà il via al «DNA World Tour» - il suo più grande tour nelle arene da oltre 18 anni - e il 15 maggio sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano.

