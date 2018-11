Alessandro Casillo, dopo "Io canto" riparte da "Amici": ballerini e cantanti, tutti i nomi dei nuovi allievi

Ecco tutti i nomi dei 7 ballerini e dei 12 cantanti ammessi alla scuola di Amici 18. Il talent show riaprirà le porte sabato alle 14.10 su Canale 5.

Tra loro anche un nome già famoso, quello di Alessandro Casillo.

Nato ad Assago, il cantante è stato lanciato dal programma Io canto. Successivamente, ha partecipato anche a Sanremo giovani. Casillo ha poi deciso di fermarsi per terminare gli studi, iniziando anche a lavorare come idraulico.

Gli altri ragazzi scelti per la categoria canto sono: Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini.

I ragazzi scelti invece per la categoria ballo sono: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco, Mowgly.

Da lunedì 20 novembre su Real Time Canale 31 inizieranno le lezioni quotidiane, di fronte ai sei professori: Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo, Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash dei The Kolors, per il canto.

