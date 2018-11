Amanda Knox si sposa, fidanzato sceglie scenografia in stile E.T. per fare la proposta

Una proposta di matrimonio un po' fuori dalle righe quella ricevuta da Amanda Knox.

La 31enne americana, resa famosa per via del processo sull’omicidio di Meredith Kercher, processo da cui fu assolta insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito, ha accettato la proposta fatta dal suo fidanzato Christopher Robinson.

In un video, condiviso su YouTube, viene ripreso tutto il momento in cui la Knox riceve la bella sorpresa, immersa in una scenografia in pieno stile E.T.

Christopher e Amanda si sono conosciuti circa tre anni fa. Lui aveva addirittura lasciato la sua ex fidanzata per stare con Amanda.

"Non ho un anello, ma un grosso sasso. Vuoi sposarmi?", ha detto Christopher ad Amanda.

"Nessun’altra unione ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico quanto quella di Amanda Marie Knox e Christopher Gerald Robinson - afferma il messaggio ‘venuto dallo spazio’ -. Hanno perseguito diversi progetti di grande ambizione, anche mentre si inseguivano l’un l’altro. Il loro amore è cresciuto in modo esponenziale dal loro primo incontro, quando Amanda ha recensito il romanzo d’esordio di Robinson".

Alla fatidica domanda, "Vuoi sposarmi?", Amanda ha risposto di sì.

