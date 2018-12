Addio a Norman Gimbel, la sigla di "Happy Days" che lo rese famoso

Eccola la sigla della serie televisiva "Happy Days" che consacrò Norman Gimbel, suo compositore, morto all'età di 91 anni.

La situation comedy televisiva statunitense andò in onda in prima visione negli Stati Uniti d'America dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC.

Gimbel comunque divenne famoso anche per Killing Me Softly o la versione inglese della canzone della bossa nova brasiliana The Girl from Ipanema.

Nel 1997 arrivò la consacrazione dell’Oscar, vinto con David Shire per la miglior canzone originale con It Goes Like It Goes nel film Norma Rae. Gimbel con Fox aveva ottenuto la nomination anche per Richard’s Window cantata da Olivia Newton-John nel film Una finestra sul cielo e Ready to Take a Chance Again interpretata da Barry Manilow nel film Gioco sleale.

© Riproduzione riservata