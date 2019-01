Eddie Murphy sarà di nuovo "Il principe cerca moglie", l'attore: "Sono elettrizzato"

"Il principe cerca moglie", il film cult con Eddie Murphy avrà il suo sequel.

L'attore vestirà nuovamente i panni del principe africano Akeem. Il seguito arriva ad oltre trent'anni dall’originale che fu diretto da John Landis; stavolta alla regia andrà, come riporta "Deadline", Craig Brewer. Nel sequel Akeem torna in America - il titolo originale era "Coming to America" - per cercare un figlio perduto che sarà il pretendente al trono di Zamunda.

Murphy sarà anche tra i produttori, con Kenya Barris e Kevin Misher. "Sono elettrizzato, 'Coming to America 2' si sta ufficialmente muovendo", ha riferito l’attore.

"Abbiamo messo assieme una grande squadra che sarà condotta da Craig Brewer, che ha appena fatto un fantastico lavoro per 'Dolemite', e non vedo l'ora di riportare sullo schermo tutti quei classici ed amati personaggi". Il film originale del 1988 richiese un budget di oltre 39 milioni di dollari ed ebbe un incasso globale di oltre 288.752 mila dollari.

