Come "uccidere" una carbonara... e i giudici di MasterChef: il video dei The Jackal

"Ogni volta che cucini male, uno chef muore". Questo lo slogan del video dei The Jackal, protagonisti di un video in cui "uccidono" la carbonara. Nella messa in scena, ad ogni ingrediente sbagliato, uno chef di MasterChef muore.

Gianluca Fru e Ciro Priello si cimentano dunque nella preparazione di uno dei piatti più rivisitati della cucina italiana, utilizzando ingredienti che risulteranno fatali per i giudici di MasterChef (che riprende con la nuova stagione su Sky Uno).

Pancetta al posto del guanciale, parmigiano al posto del pecorino, la panna e come ultimo ingrediente... il wurstel. Tutto contribuirà ad "uccidere" Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich.

