Non c'è che dire, alla veneranda età di 81 anni, questo concorrente di Italia's Got Talent ha stupito i giudici per la sua abilità nel sollevamento pesi.

Mimmo, questo il suo nome, è partito con il sollevamento di 120 chili. Poi, è salito a 130 chili. Riuscendo anche in questa seconda impresa, ha voluto battere se stesso e il suo record di 140 chili, sollevando 140,5 chili. Ovvio il tripudio del pubblico, e dei giudici rimasti estasiati.

© Riproduzione riservata