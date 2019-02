"Ti offriamo un posto di lavoro": la sorpresa ad un ragazzo catanese a C'è posta per te

Grande sorpresa ieri a C'è posta per te per Andrea, 22 anni di Misterbianco. Il giovane ha invitato in trasmissione la compagna Alessandra per farle una sorpresa, ossia farle incontrare il suo idolo Claudio Amendola.

Andrea ha raccontato della sua vita insieme ad Alessandra, fatta di sacrifici per via del lavoro che manca. I due arrivano da Misterbianco, in provincia di Catania, e hanno due figli.

Lui ha voluto ringraziare Alessandra per tutto l’amore che gli dona, nonostante le mille difficoltà.

Grande commozione in studio, culminata da una sorpresa inaspettata: il titolare di un'azienda di vigilanza infatti ha offerto ad Andrea un posto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

