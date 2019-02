Il video della sorpresa fatta ad una tifosa dell'Inter da Mauro Icardi e Wanda Nara a C'è posta per te.

La coppia è stata inviata da Maria De Filippi per fare una sorpresa a Serena, una ragazza invitata a sua volta in trasmissione dai fratelli che le hanno voluto fare questa sorpresa, per ringraziarla di quanto ogni giorno si spenda per loro, prendendosene cura, dopo la morte della madre avvenuta improvvisamente all'età di 50 anni.

