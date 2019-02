Prossima al parto (è all'ottavo mese di gravidanza), Federica Nargi mostra su Instagram il suo pancione in stile animalier.

L'ex velina ha condiviso sui social delle immagini in cui appare vestita con un abito animalier aderente, che mette in bella mostra non solo il pancione ma anche le sue curve.

La Nargi e Alessandro Matri diventeranno presto di nuovo genitori, dopo la nascita della loro primogenita Sofia.

Il parto è previsto a marzo.

