C'è Posta per Te, Pio e Amedeo convicono Balotelli a regalare una macchina a un fan

Momenti di ironia e ilarità a "C'è Posta per Te", grazie al duo Pio e Amedeo. In studio è arrivato un ragazzo di 23 anni con un problema alla mano, desideroso di conoscere Mario Balotelli, il suo idolo. Grazie alla complicità dei due comici però, il ragazzo è riuscito anche a farsi regalare un'automobile.

Il calciatore del Marsiglia ha ascoltato attentamente le parole di Gabriele e poi ha firmato il contratto per l'acquisto dell'auto. Maria De Filippi ha poi sottolineato come il gesto di Balotelli sia stato davvero unico: "In tanti anni di conduzione nessuno aveva mai fatto una cosa così in questo studio".

© Riproduzione riservata