Lite in ristorante tra Laura Cremaschi e la moglie di Facchinetti: ecco cosa è successo

Il selfie della discordia. È stata proprio una fotografia a dare origine a una brutta lite tra Laura Cremaschi, soubrette nota per la sua partecipazione ad "Avanti un altro", e la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma.

La soubrette avrebbe chiesto una foto a Facchinetti ma Wilma, infastidita dall'insistenza della donna ha reagito con una scenata di gelosia. In realtà, secondo il racconto della Cremaschi, ci sarebbe stata una doppia richiesta di selfie, poichè il primo non era venuto bene. La moglie di Facchinetta l'avrebbe poi accusata di aver inseguito l'ex Capitano U unico in bagno.

