Uno dei momenti più intensi della serata di premiazione degli Oscar è stato il duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper. I due hanno cantato il brano "Shallow" tratto da "A Star is Born", che ha vinto il premio come migliore canzone.

Grande intesa tra i due, tanto da far sognare i fan: in tanti sui social hanno ipotizzato una storia d'amore tra i due, dimenticando per un momento Irina Shayk, moglie di Cooper.

