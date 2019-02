Nadia Toffa debutta come cantante, sui social la sua nuova hit "Diamante briciola"

Nadia Toffa debutta come cantante. La conduttrice de Le Iene ha regalato sui social alcuni stralci della sua nuova canzone, "Diamante briciola".

"Fatemi sapere cosa ne pensate - ha scritto ai suoi fan -. Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me, aspetto il vostro parere".

Lo scorso gennaio, la Toffa è tornata in tv dopo aver detto addio alla sua parrucca che ha dovuto tenere per mesi per via della sua malattia: "Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita", aveva commentato.

