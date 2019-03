Le Iene, Benedetta Parodi in lacrime per lo scherzo della figlia Matilde: il video

Brutto scherzo della figlia Matilde alla mamma Benedetta Parodi. La ragazza, ancora minorenne, ha organizzato il tutto per "Le Iene": ha finto di essersi presa una cotta per un 40enne, chef Marco, facendo preoccupare seriamente la mamma.

"Ma sei impazzita? Ma quanti anni pensi di avere? Ma come ca**o ti è venuto in mente? Potrebbe essere tuo padre, è vecchio per te”, le urla la Parodi al telefono. Dopo aver scoperto che si trattava di uno scherzo, è scoppiata a piangere. Qui il video completo.

