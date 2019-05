La D'Urso e Malgioglio in "Dolceamaro": "Speriamo diventi la hit dell'estate, presto un film"

Dopo il disco e il video di 'Dolceamaro' potrebbe esserci anche un film insieme tra la conduttrice televisiva Mediaset e il cantautore Cristiano Malgioglio, originario di Ramacca in provincia di Catania.

"Siamo stati a Cuba mesi fa per un progetto con Carlos Tabio - ha detto Malgioglio riferendosi al regista di Fragola e Cioccolato e Guantanamera - E' una cosa molto importante". Malgioglio e D'Urso in una festa a Milano hanno presentato il video di 'Dolceamaro', girato per il disco (etichetta Baraonda, regia di Gaetano Morbioli), remake di una canzone del 1980 della conduttrice.

"E' stato un caso, io ho una collezione di vecchi 45 giri e mi è caduto l'occhio su quello -. ha spiegato Malgioglio - Era stato un successo, così ho chiamato Barbara e lei ha accettato". "Sì, sono stata ospite della mia canzone - ha aggiunto scherzando la D'Urso - Quando nel 1980 feci quel disco avevo poco più di 20 anni e la Casa discografica aveva solo due artisti, io e Vasco Rossi che aveva inciso Non l'ho mica capito. Dopo quasi 40 ani sono passata dal cantautore Vasco al cantautore Malgioglio".

"Comunque mi sono molto divertita a farlo - ha aggiunto - Spero diventi la hit dell'estate".

