"È una stupida", Valentina Vignali offende Francesca Cipriani: scontro aperto al GF16

Scontro aperto al Grande Fratello tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. Tutto è iniziato quando la Vignali aveva definito la Cipriani "la donna più stupida che abbia mai conosciuto".

Durante la diretta di ieri sera su Canale 5, la Vignali non ha abbassato i toni anzi ha ribadito a Barbara D'Urso quanto detto nei giorni scorsi: “Penso che una persona che si stravolge così tanto, che vuole farsi un seno enorme perché non ha altri contenuti penso sia stupida", ha detto senza mezzi termini la concorrente.

E' stato allora che in casa è arrivata Francesca Cipriani per un confronto: "Tu non mi conosci - ha detto alla Vignali -. Come tu hai una storia, anche io ho una mia che non si può paragonare alla tua. Ho rifatto il seno per colpa di una malformazione. Sono problemi miei".

La Vignali comunque continuato a ribadire il suo pensiero: “Ma a che ti servono i bomboloni così, devi fare la boa al mare?", ha detto.

La Cipriani ha dunque replicato: "Vai oltre, conosci le persone. Non si giudica da un reggiseno o dai capelli una persona".

Solo quando la Cipriani è scoppiata in lacrime che la Vignali ha chiesto scusa, riportando la pace tra le due.

