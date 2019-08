Muciaccia, il volto di Art Attack spiega la crisi di governo ai bambini

Giovanni Muciaccia spiega la crisi di governo ai bambini: il video diventa virale.

"Mi sono fatto prendere da un attacco d'arte", racconta il volto di Art Attack, che ha riprodotto un pupazzo di Salvini con un pacchetto di fiammiferi.

"Ha deciso di appiccare l'ennesimo incendio, anche in Italia, come se non bastasse. L'incendio però lo ha bruciato e lui è rimasto in mutande", racconta ironicamente Muciaccia, che poi mostra pupazzi anche di Zingaretti e Di Maio. Cosa accadrà ora? "Lo scopriremo nel prossimo attacco d'arte", come sempre.

© Riproduzione riservata