In occasione del 25esimo anniversario della serie tv Friends, la Lego ha messo in commercio un set che riproduce in tutti i dettagli Central Perk, il caffè dove i protagonisti del programma cult erano soliti riunirsi. Il set comprende un divano, una poltrona e 2 sedie, più 7 mini figure Lego modellati sulle fattezze di Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey, Phoebe e il manager del locale.

© Riproduzione riservata