La prima puntata di Temptation Island Vip è già ricca di colpi di scena. La prima "dimostrazione" d'amore l'ha data Ciro Petrone, attore di Gomorra il film, che non ha resistito alla lontananza di Federica Caputo, la sua fidanzata, ed è fuggito verso il villaggio delle donne, trasgredendo tutte le regole.

Ciro, correndo come un fulmine, ha poi raggiunto la fidanzata dicendo di non riuscire a stare senza di lei. Per lui è scattata immediatamente la squalifica.

