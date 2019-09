Via le imbottiture al seno in diretta tv, ovazione per Bianca Guaccero

Bianca Guaccero - da poco tornata in tv con Detto Fatto - si è resa subito protagonista togliendo in diretta le imbottiture dal suo reggiseno. Tutto è partito dal lancio di una campagna - con tanto di hashtag #cosicomesei - rivolto a tutti i telespettatori della trasmissione invitati dalla Guaccero a mostrarsi in maniera autentica e senza filtri, attraverso foto o video da inviare in redazione.

“La nuova sigla contiene un messaggio importante - ha spiegato la Guaccero - ossia ‘ci piaci così come sei’. Voglio che insieme a voi arrivi questo messaggio alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliati: pubblicate le vostre foto con l’hashtag #cosicomesei, insomma mostratevi con orgoglio, anzi sapete che vi dico: lo faccio io per prima”.

E subito dopo ha tolto le imbottiture del reggiseno, lanciandole: “Io sono così, non me ne importa niente, prendere o lasciare”, ha infine detto.

