California, trovano un puma nel bagno di casa: il video

Momenti di paura in un'abitazione della California. Un puma è entrato in casa nella notte, forse disorientato, rifugiandosi in bagno. Lo testimonia questo video, pubblicato da uno sceriffo del posto. È accaduto a Sonora, cittadina ai piedi della Sierra Nevada, in California. I proprietari dell'abitazione hanno visto il felino entrare in casa e quel momento, spaventati, lo hanno chiuso a chiave in bagno, fuggendo nello scantinato.

Dopo essersi rifugiati al sicuro, un 84enne insieme alla moglie hanno allertato il 911. È stato il Dipartimento per la salvaguardia degli animali selvatici a intervenire, riuscendo a farlo fuggire dall'abitazione e indicandogli la strada verso il bosco.

