Thegiornalisti, Paradiso torna a cantare dopo l'addio: il video

Dopo l'addio alla band dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso si rifà vivo con un video condiviso sui social in cui canticchia il suo primo singolo da solista, "Non avere paura".

Dopo mesi di crisi, il frontman della band ha mollato sollevando non poche polemiche specialmente con uno degli altri due membri del gruppo, Marco Antonio Musella.

Quando Tommaso Paradiso ha deciso di mollare la band, infatti, Musella ha voluto precisare che i Thegiornalisti continueranno a fare musica. "La scelta di un componente non può condizionare gli altri due", aveva scritto il musicista sui social lasciando intendere un addio da parte del collega non proprio felice, quasi arbitrario. Ecco che subito è iniziato a circolare il nome di Leo Pari, come probabile sostituto di Paradiso.

Dal canto suo, Paradiso si è già messo in moto per iniziare questa nuova avventura da solista, annunciando: "Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso", aveva scritto.

