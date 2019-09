La Bertè punta il dito contro Renato Zero: "Mi ha deluso molto"

Loredana Bertè si racconta a Live-Non è la d'Urso e punta il dito contro Renato Zero: "È stato una grande delusione".

Intervistata da Barbara D'Urso, la cantante ha ripercorso l'amicizia con Zero, durata 50 anni, fino alla rottura.

“Ho voluto molto bene a Renato e gliene voglio ancora. Però, mi ha deluso profondamente, mi ha ferito e questa ferita è ancora aperta". E ancora: "Ho pianto molto, ma gli continuo a volere molto bene. Se hai nel cuore una persona ce l’hai per sempre”.

In una intervista di qualche mese fa, la Bertè aveva raccontato di aver litigato con Zero per via di una collaborazione professionale finita male. Una questione di canzoni e musiche, insomma, che avrebbe scritto la Bertè insieme ai suoi musicisti ma "quando ho chiesto a Renato di restituirmi almeno le tracce incise, mi ha chiesto 100 milioni".

