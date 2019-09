Grande Fratello, Ascanio si commuove in tv: "Sono pazzo dei miei figli"

Ascanio Pacelli, concorrente del Grande Fratello nel 2005, riappare in tv e si commuove quando parla della sua famiglia.

Intervistato da Caterina Balivo a "Vieni da me", Ascanio ha ripercorso le tappe della sua vita non solo professionale ma soprattutto privata. Pacelli è sposato con Katia Pedrotti, conosciuta dentro la casa più spiata della tv, e dalla quale ha avuto due figli, Matilda e Tancredi.

Il loro amore, come spiegato dallo stesso Ascanio, è nato in una situazione inaspettata, eppure va avanti da tempo ed è ben consolidato.

Ascanio è anche pronipote di Papa Pio XII. Alla Balivo ha spiegato che la famiglia è il suo "punto di riferimento più grande", arrivando anche a commuoversi: “Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro”, ha detto.

Quando poi la Balivo ha chiesto a Pacelli il segreto per far durare un rapporto come quello fra lui e la moglie Katia, Pacelli ha risposto: “Non esiste la famiglia del Mulino Bianco, esistono momenti di crisi. Non c’è una formula magica, io e Katia viviamo il rapporto con semplicità, nella quotidianità”, ha detto.

“La condivisione con i figli è la cosa che più mi appaga", ha poi concluso tra le lacrime.

