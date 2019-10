Costanza Caracciolo contro Fedez: "Meglio essere velina che ignorante"

Viaggia sui social la polemica tra Fedez e Costanza Caracciolo dopo la consegna del tapiro al rapper. Tutto è partito quando Fedez in una delle sue storie su Instagram, difendeva il lavoro svolto dalla moglie Chiara Ferragni, dicendo: "Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco edificanti come leccare il c*** a destra e sinistra o uscire con vecchi bavosi".

Parole forti che hanno spinto la redazione di Striscia la notizia ad assegnare al rapper un tapiro, consegnato da Valerio Staffelli.

Subito Fedez si è scusato: “Forse ho generalizzato e mi dispiace, - ha detto - forse ho sbagliato a dire veline“. Le scuse però non sono bastate. Di fronte a quanto detto da Fedez, Costanza Caracciolo ha seccamente commentato: "Ancora nel 2019 utilizzano il termine 'veline' ingiustamente per identificare altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere".

Si è dunque scatenata una polemica su Instagram. La Caracciolo, infatti, ha continuato rispondendo anche ad un utente: “Purtroppo siete ignoranti – ha scritto – continuate ad ‘ignorare’ il termine e il ruolo che rivestono le ‘veline’. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100 mila volte, che a morire da ‘ignorante'”.

