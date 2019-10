Amici Celebrities, verso la semifinale: Maria De Filippi giudice speciale

Tutto pronto per la semifinale di Amici Celebrities. In attesa di sapere chi saranno i finalisti del talent show, i protagonisti in un video raccontano le loro sensazioni.

Per la quinta puntata, in onda domani sera su Canale 5, Maria De Filippi tornerà in studio ma in veste di giudice speciale. La conduzione è sempre affidata a Michelle Hunziker. Da domani non ci saranno più squadre ma gareggeranno tutti contro tutti. In gara sono rimasti in Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

