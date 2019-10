Le Iene, lo scherzo della Quattrociocche ad Aquilani: "Sono incinta di 3 gemelle"

Mamma di due bambine, Aurora e Diamante, Michela Quattrociocche ha organizzato uno scherzo ai danni del marito Alberto Aquilani, andato in onda a Le Iene.

Tutto è partito dal desiderio di Aquilani di avere un giorno un maschietto. La Quattrociocche dunque ha fatto credere al marito di essere nuovamente incinta, stavolta di 3 gemelle.

Contattato al telefono, la Quattrociocche dunque ha chiesto al marito di accompagnarla dalla ginecologa. Da lì, la scoperta: la Quattrociocche è incinta, e non di un maschietto ma di ben 3 gemelle. Per affrontare la situazione, complice la ginecologa, ad Aquilani viene prospettata l'ipotesi di tenere solo una delle 3 bambine, dando le altre 2 in adozione.

“Potete far adottare due delle tre bambine. Abbiamo già avviato questa soluzione”, ha dunque detto la ginecologa.

“Per le donne è difficile, - ha continuato la dottoressa - è stata una scelta faticosa ma ormai la decisione è presa. Basta la firma della mamma”.

Tutto precipita quando Aquilani si trova faccia a faccia con due coppie di genitori adottivi. Dopo vari colpi di scena, Le Iene si sono svelate, spiegando che si è trattato solo di uno scherzo.

