Paolo Vallesi: "Ho avuto il cancro ma ho preferito tenerlo nascosto"

Ospite di Vieni da me, Paolo Vallesi parla per la prima volta della sua malattia. "Ho avuto il cancro - ha detto - ma non ne ho parlato prima per avere successo”.

La malattia del cantante risale ai tempi della sua partecipazione a "Ora o mai più". Un'occasione per Vallesi per rimettersi in gioco, è stato per questo che ha deciso di tenere nascosto tutto. A saperlo solo gli autori del programma di Carlo Conti.

“Sono felice di raccontare una cosa che non ha più peso nella mia vita - ha dunque aggiunto - e non voglio ce l’abbia più”.

Vallesi ha raggiunto il successo quando vince la categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano "Le persone inutili".

Nel 1992 torna a Sanremo con il brano "La forza della vita", classificandosi terzo.

