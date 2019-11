Giletti: "Tony Colombo e Tina Rispoli ospiti in tv come principi, ma la realtà è un'altra"

Dopo essere stati ospiti a Live-Non è la D'Urso, Tina Rispoli e Tony Colombo sono tornati protagonisti dei salotti televisivi. Di loro infatti se ne è parlato ieri a Non è l'arena, condotto da Massimo Giletti.

Partendo dall'inchiesta "Camorra Entertainment‘, condotta da Fanpage.it, in trasmissione sono stati sollevati nuovi dubbi su Colombo. Il cantante ha legami con la camorra? Visto anche che, in seconde nozze, ha sposato Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, ucciso dalla criminalità organizzata?

Oltre che accendere i riflettori sulla vita di Colombo e della nuova moglie, Giletti ha voluto anche puntare il dito contro alcune trasmissioni, in questo caso anche quella della D'Urso, che hanno spesso parlato della coppia come se fosse un tema di gossip.

"Colombo e Rispoli sono spesso presentati come se fossero dei principi, ma la realtà è un'altra", ha detto Giletti. Il presentatore ha criticato insomma il modo in cui alcuni programmi televisivi hanno trattato la vicenda, non facendo emergere la reale gravità della situazione data dall'ambiente dal quale provengono i due personaggi in questione.

"Se Tina Rispoli e Tony Colombo si fossero sposati senza finire in televisione, probabilmente noi non avremmo messo tutte queste risorse in campo - ha detto Giletti -. Abbiamo cercato di capire perché e come sono arrivati in televisione. Quali sono i nodi che li hanno portati ad arrivare lì?".

Perchè non raccontare meglio le attività malavitose dei Marino? "Come mai siamo sempre e solo noi a raccontarle? - ha chiesto Giletti -. Io mi piglio le critiche, gli attacchi personali però è curioso che su questa vicenda tutti giochino alla principessa e alla coroncina. Alla fine, la verità è un'altra".

