Gabriel Garko e l'incidente a Sanremo: "Mi ha cambiato la vita"

Gabriel Garko è stato ospite della trasmissione di Barbara D'Urso per un'intervista esclusiva in diretta su Canale 5. L'attore ha deciso di aprirsi a 360°, confidando alla conduttrice alcuni dettagli sulla sua vita privata.

L'intervista ha toccato anche momenti molto delicati, tra cui l'incidente a Sanremo. Garko, in seguito all'esplosione in casa sua, è rimasto vivo per miracolo.

"Sanremo è stata un’ottima occasione per sfatare il personaggio che ho sempre interpretato e far vedere la mia persona. Purtroppo questo maledetto incidente mi ha ulteriormente cambiato la vita. Non ho mai voluto parlarne, non volevo marciare su una disgrazia. Ero andato a dormire, pensavo fosse un incubo, sentivo un urlo lontano, vedevo della luce, sentivo molto caldo. Poi mi sono accorto che ero sveglio, che non era un incubo e sono riuscito a uscire dalle macerie".

© Riproduzione riservata