Messina, la storia di Dylan commuove l'Italia: il messaggio di Paolo Rossi e del mondo dello sport - Video

Anche il mondo del sport si è mobilitato attraverso video messaggi e donazioni per sostenere Dylan Maceli, il bimbo messinese affetto da tetraparesi spastica e ipovedenza che necessita di assistenza continua e ha bisogno di una macchina speciale per il trasporto.

Per il piccolo si sono mobilitati, con video messaggi di incoraggiamento, il calciatore giramondo Antonio Stelitano, l'ex terzino giallorosso Alessandro Parisi, fino ad arrivare al campione del mondo Paolo Rossi e all'ex calciatore di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio.

Le istituzioni non si sono fatte attendere e il sindaco Cateno De Luca, accompagnato tra gli altri dall'assessore ai sevizi Sociali Alessandra Calafiore e dal presidente della Confcommercio Carmelo Picciotto, ha fatto visita in serata al bambino.

«Noi faremo la nostra parte - ha dichiarato il primo cittadino - e siamo sicuri che anche la città non farà mancare il proprio supporto alla famiglia Maceli». Intanto, anche Confcommercio scenderà in campo con altre iniziative, come la distribuzione di salvadanai in varie attività della città.

