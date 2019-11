Charlotte e George scorrazzano in bici: il video dei due principini fa il giro del web

In un video diffuso in queste ore sul web, i principi Charlotte e George scorrazzano in bici.

Era il 29 aprile 2011 quando i loro genitori, William e Kate, si sposarono nell'abbazia di Westminster. Presenti la regina Elisabetta, tutta la famiglia reale e 1900 invitati. L'abito di Kate fu disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen. Il 22 luglio 2013 nacque dunque il primogenito George mentre il 2 maggio 2013 Charlotte. Il 23 aprile del 2018 invece è nato il terzo figlio, Louis.

