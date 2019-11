Vittorio Sgarbi contro Vladimir Luxuria: urla in studio da Barbara D'Urso

Litigio acceso a "Live - Non è la D'Urso" tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Il critico d'arte tempo fa associò l'ex parlamentare alla prostituzione, cosa che non ha mai smentito, ammettendo di averlo anche letto in un'intervista di Luxuria rilasciata al Corriere della Sera.

Luxuria, chiamata a dire la sua in studio da Barbara d'Urso, ha negato i fatti. "Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!" ha risposto Luxuria. I toni diventano accesi e la lite infuria. Sgarbi si alza dalla sedia e sbotta: "Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? ".

