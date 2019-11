Domenica Live, Paola Caruso: "Moreno ha usato me e mio figlio per la tv"

Paola Caruso rivela il motivo della rottura con Moreno Merlo. La showgirl, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, la showgirl ha raccontato di essere stata usata dall'ex compagno, per i soldi e il successo: "Ha usato me e mio figlio per cercare di arrivare in tv approfittando della mia fragilità".

Merlo, in difficoltà economiche, chiedeva costantemente soldi alla Caruso. Sapevo che era in difficoltà perché non lavorava e in questi mesi ho cercato di aiutarlo". La showgirl ha inoltre raccontato di essere stata ricattata dall'ex fidanzato che la filmava di nascosto. "Mi filmava di nascosto in casa, riprendeva me e il mio bambino. Io l'ho già denunciato", ha infine confessato.

