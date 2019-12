Amedeo Minghi canta "trottolino amoroso" in Senato: il video è virale

Impazza online nelle ultime ore il video dell’esibizione di Amedeo Minghi in Senato. Davanti alla presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il celebre cantautore ha intonato "Vattene Amore", brano che portò al festival di Sanremo nel 1990 duettando con Mietta e il cui ritornello ("trottolino amoroso

dududada") è passato ormai alla storia della musica italiana.

Si tratta di pochi secondi che in poco tempo hanno fatto il giro del web ma che in realtà risalgono al 9 novembre scorso, giorno in cui è andato in scena l’evento "Senato e Cultura – Premi al volontariato 2019".

Per l’occasione Palazzo Madama è stato aperto al pubblico. Tra i volti noti presenti, oltre a Minghi, anche Manuel Bortuzzo, Geppi Cucciari e Lorella Cuccarini che ha condotto l'evento.

