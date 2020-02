GFVip, Serena Enardu entra come concorrente e torna con Pago: bufera sul web

Serena Enardu fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ed è rivolta sul web. L'ex tronista di Uomini e donne è entrata a fare parte del reality come concorrente, scatenando dure polemiche soprattutto da parte di quelli che hanno televotato da casa.

Il verdetto infatti era stato chiaro: il pubblico del GFVip aveva detto di "no" all'ingresso in casa della Enardu, dopo i suoi vari tentativi di riconquistare Pago già all'interno della casa.

Tuttavia, nonostante i mille dubbi, Pago si è mostrato entusiasta di questa decisione. Ad ogni modo, il pubblico da casa non ha gradito, iniziando a parlare di "televoto truccato".

"Dopo che il pubblico ha detto di no, il programma la fa entrare... Tutto saputo, tutto studiato. Pura vergogna", ha scritto un utente sul web.

“Dite sempre che il pubblico è sovrano, - ha aggiunto un altro - abbiamo votato 'no' all’ingresso di Serena per una settimana e adesso ce la piazzate come concorrente? Vergogna!”.

Lo staff della trasmissione, dal canto suo, ha reso opportuno fare entrare Serena nel cast del programma visto il ritrovato sentimento con Pago.

