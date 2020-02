"Call me" di Blondie, il singolo scelto come colonna sonora del film "American Gigolò", compie 40 anni.

Il brano uscì nel 1980 e primo in classifica in America, così come in Inghilterra.

Prodotta da Giorgio Moroder, la canzone è il tema principale del film con Richard Gere. La particolarità del ritornello è che fu cantato anche in italiano ("Amore chiamami") e in francese. Della canzone, infine, sono stati realizzati diversi remix.

