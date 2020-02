Dimagrita di 30 chili, Adele canta e balla al matrimonio della sua migliore amica

Notevolmente dimagrita, Adele ha cantato in occasione del matrimonio della sua migliore amica, Laura Dockrill.

La cantante in queste ultime settimane ha fatto molto parlare di sè per l'evidente calo di peso. Il suo fisico appare molto dimagrito, tanto da far preoccupare qualche fan della star mondiale. Adele infatti ha perso più di 30 chili. La preoccupazione sta nel fatto che per alcuni fan la dieta seguita dalla cantante non sia stata salutare. Per altri, Adele avrebbe fatto bene a perdere peso proprio per la sua salute.

© Riproduzione riservata