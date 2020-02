Cane trova un cucciolo di orso e lo porta a casa: il video del piccolo salvo per miracolo

Un cane trova un cucciolo di orso e lo salva. È accaduto nella contea di Washington, dove un quattrozampe ha portato alla sua famiglia un piccolo orso, gravemente disidratato e rimasto orfano troppo presto.

Il piccolo pesava 540 grammi e rischiava di morire. Ma il meraviglioso fiuto del cane gli ha permesso di salvarsi, insieme alle cure del Wildlife Center of Virginia, dove il piccolo orsetto è stato ricoverato.

Fortunatamente, l'orsetto era forte ed è riuscito a riprendersi, tanto da essere riportato in libertà e accettato da una mamma orsa adottiva.

«È abbastanza comune per noi ricevere animali selvatici che sono stati raccolti da animali domestici - raccontano dal centro -. Trattiamo più di 3 mila animali selvatici ogni anno nel nostro ospedale: chi arriva malato o ferito riceve le cure di cui ha bisogno, mentre per i cuccioli che rimangono orfani troppo presto abbiamo un team di riabilitazione specializzato in grado di allevarli e farli crescere fino a quando non saranno abbastanza grandi da sopravvivere da soli in natura».

