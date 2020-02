"Lei offende sul fisico le persone, invece di guardare l'interiorità, odia le persone in carne. Non esistono solo le donne pelle e ossa! Evviva la carne, io sono in salute". Così Francesca Cipriani replica alla lettera scritta da Barbara Alberti.

"Lei ha anche detto che non amo le persone anziane. Diventerò anche io anziana, io amo gli anziani", dice la Cipriani. "Lei non ha capito nulla" replica la Alberti.

© Riproduzione riservata