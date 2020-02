Tv, lite accesa tra Sgarbi e Barbara d'Urso: "Capra e incapace, la tua vita è inutile"

Lite furibonda negli studi di "Live Non è la d'Urso" tra Barbara d'Urso e Vittorio Sgarbi. La lite è nata da un'affermazione di Sgarbi, relativa alla presunta raccomandazione di Stella Manente, concorrente a "La Pupa e il Secchione".

"Stella Manente? Una raccomandata di Berlusconi?" ha detto Sgarbi. "Perchè devi inventare queste cose? Perchè lo devi dire in diretta?" risponde Barbara D'Urso. "Sai quanti calci nel culo ti do?".

"Perchè parli in questo modo? - risponde Sgarbi - Sei peggio della Mussolini. Può uno raccomandare una donna o no?". "Non venire qui in studio a raccontare i fatti tuoi - dice la d'Urso - Finchè ridiamo ok, ma non puoi dire parolacce nella mia trasmissione".

