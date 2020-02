Neonata nasce... arrabbiata: la foto dopo il parto diventa virale

Sta facendo il giro del web la sua espressione arrabbiata. Isabela De Jesus è una neonata brasiliana diventata subito protagonista per la sua espressione imbronciata mostrata al momento della nascita.

Nata con parto cesareo lo scorso 13 febbraio a Rio De Janeiro, subito dopo essere venuta alla luce, Isabela De Jesus ha subito mostrato un'espressione arrabbiata, immortalata in una foto.

Scatto che ha in poco tempo raccolto quasi 1700 like e quasi 600 condivisioni.

L'autore dello scatto ha pubblicato su Facebook il momento della nascita, scrivendo come didascalia: “Oggi è la mia nascita e non ho vestiti per questo evento". Un modo per giustificare in maniera ironica l'espressione arrabbiata che ha regalato al medico che l'ha fatta nascere.

"Ha fatto quell’espressione seria - ha spiegato il fotografo - iniziando a piangere solo quando le è stato tagliato il cordone ombelicale”.

