Coronavirus, il brano inedito di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Un brano inedito, chitarra e voce, dal titolo "Restiamo a casa": lo ha pubblicato sui social Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. E’ una canzone civica contro la paura, un messaggio di speranza per tutti, nata di getto dopo aver visto le immagini di ieri sera alla stazione di Milano.

Ad accompagnare il video, anche un breve testo sempre a firma di Sangiorgi: "Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe riportati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente... Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me... per capire o per cercare almeno di farlo. La musica, tante volte, mi ha aiutato a comprendere, a comprendermi. Tante canzoni, quelle rimaste nel cassetto, ma vi assicuro, mi hanno aiutato tanto, anche senza essere pubblicate, senza essere dei successi.

