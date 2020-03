Gerardina Trovato si emoziona a Domenica Live: "Un benefattore mi ha donato una casa"

Spiragli di luce e di speranza per la cantante siciliana Gerardina Trovato. La donna ha ricevuto una bella sorpresa a Domenica Live: una casa in donazione da parte di un benefattore. La casa è ancora spoglia e occorrono gli ultimi ritocchi insieme all'arredamento. Per la cantate è stato un gesto grande, che non dimenticherà. Adesso sogna un futuro prospero e chissà un ritorno nella musica.

"L'ho sempre sognata una casa così ma non sono mai riuscita nonostante il mio successo perchè mi hanno fregato tutto. È davvero una grande emozione poter immaginare la propria vita dentro la propria casa dei sogni. Magari un giorno potrò condividerla con qualcuno".

Infine l'appello di Barbara D'Urso: "Aspetto che qualcuno aiuti Gerardina che deve tornare a cantare, vogliamo vederla a Sanremo".

