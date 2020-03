C'è posta per te, perdona al marito il doppio tradimento: la storia di due palermitani

La storia di due palermitani a C'è posta per te.

Ad invitare la moglie Serena in studio da Maria De Filippi è stato Gianluca, nel tentativo di ricostruire un rapporto con lei nonostante due tradimenti.

I due sono sposati da 10 anni, ma lui ha avuto qualche scappatella. L'ultima amante avuta è stata una ragazza di 19 anni.

Una storia quest'ultima che ha definitivamente rovinato il rapporto con la moglie. Serena infatti ha anche scoperto che la ragazza era solo interessata al conto in banca del marito, che frequentava compagnie particolari e che aveva già una storia con un altro uomo.

“Con lei, Gianluca ha speso 50 mila euro”, ha spiegato Serena alla De Filippi. Nonostante lui abbia poi lasciato la ragazza, la moglie non è più riuscita a perdonare il marito in quanto fra lui e la giovane sono iniziati vari riavvicinamenti.

“Ho capito gli errori che ho commesso”, ha detto Gianluca a C'è posta per te. "Ho cercato in altre ciò che credevo non ricevessi più da te. Quella ragazza mi ha fatto perdere il lume della ragione. Ti supplico e ti prego di perdonarmi e di ricominciare a ricostruire il nostro rapporto. Perdonami”.

Tuttavia Serena ha provato a spiegare le sue ragioni: “Non posso avere sempre paura che mio marito mi tradisca. L'ha fatto per due volte, mettendo sotto i piedi la mia autostima”.

“Maria, lui mi ha massacrata – ha poi detto alla De Filippi –. Amare è rispettare la persona che si ha accanto. Come posso fidarmi ancora di lui?”. Tuttavia, Serena ha poi deciso di aprire la busta, perdonando così il marito.

© Riproduzione riservata