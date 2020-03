Gf Vip, Valeria Marini e Fabio Testi eliminati: momento di emozione in casa

Si è chiusa con l'eliminazione di Valeria Marini e Fabio Testi la 17esima puntata del Grande Fratello Vip. Il primo finalista di questa edizione è Sossio Aruta, mentre in nomination è finita Antonella Elia con Licia e Fernanda.

Anche per la 17esima puntata Signorini e Pupo sono soli nello studio di Cologno Monzese, mentre Wanda Nara è rimasta bloccata a Parigi. Dopo il collegamento con la casa, Signorini aggiorna i concorrenti sugli ultimi sviluppi dell'emergenza sanitaria, cercando di dare un messaggio di speranza. In casa la commozione è forte e in un video scorrono le immagini delle telefonante a casa ai parenti.

