I The Jackal raccontano l'emergenza Coronavirus raccogliendo in un video varie testimonianze di italiani costretti a casa.

“Ciao Italia, come va?” è il titolo del video che, specialmente nella parte finale, vuole essere un messaggio di speranza per tutti: "Adda passà 'a nuttata". Un video che finisce con un interrogativo per tutti: "Cosa farai quando tutto questo sarà passato?"

© Riproduzione riservata